Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
17 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 22:10

Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби" (Нетания) и "Апоэль" (Тель-Авив) сыграли вничью 1:1.

Бней Сахнин - Маккаби (Петах-Тиква) 1:0

На 35-й минуте Бирам Каяль реализовал пенальти.

Гости завершали матч вдевятером.

На 59-й минуте был удален бывший игрок тульского "Арсенала" Ламек Банда. На 86-й минуте вторую желтую карточку получил Бен Рейхерт.


Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Хайфа) 1:1

Ашдод - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2

Северяне одержали третью победу подряд и выбрались в середину турнирной таблицы. Оба гола забил арендованный у беэр-шевского "Апоэля" Итамар Швиро.

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Тель-Авив) 1:1

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
В "самом холодном матче года" победил ЦСКА. "Урал" разгромил "Ростов"
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
"Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" победили
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Тедеско начал с победы. Даббур помог победить "Фрайбург"
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Манор Соломон забил. "Шахтер" победил в Александрии
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:10 Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
20:01 В "самом холодном матче года" победил ЦСКА. "Урал" разгромил "Ростов"
19:32 "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" победили
18:46 Тедеско начал с победы. Даббур помог победить "Фрайбург"
17:35 Манор Соломон забил. "Шахтер" победил в Александрии
17:04 После матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер болельщик
16:49 Стерлинг забил сотый гол. "Манчестер Сити" победил
11:57 "Сельта" и "Мальорка" сыграли вничью
11:12 Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
10:40 Команда Андрея Шевченко проиграла в дерби
Загрузка...