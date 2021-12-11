Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби" (Нетания) и "Апоэль" (Тель-Авив) сыграли вничью 1:1.
Бней Сахнин - Маккаби (Петах-Тиква) 1:0
На 35-й минуте Бирам Каяль реализовал пенальти.
Гости завершали матч вдевятером.
На 59-й минуте был удален бывший игрок тульского "Арсенала" Ламек Банда. На 86-й минуте вторую желтую карточку получил Бен Рейхерт.
Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Хайфа) 1:1
Ашдод - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2
Северяне одержали третью победу подряд и выбрались в середину турнирной таблицы. Оба гола забил арендованный у беэр-шевского "Апоэля" Итамар Швиро.
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Тель-Авив) 1:1
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