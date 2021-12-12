"Гран-при Абу-Даби". Незадолго до финиша Февстаппен обошел Хэмилтона и стал чемпионом "Формулы-1"
Победителем "Гран-при Абу-Даби" и чемпионом "Формулы-1" (победителем общего зачета стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, на последнем круге сумевший обойти Льюиса Хэмилтона.
Чемпион "Формулы-1" 2007 года Кими Райкконен, проводивший последнюю гонку в карьере, не смог доехать до финиша.
Российский пилот Никита Мазепин участия в гонке не принимал из-за положительного (по другим данным, подозрительного) теста на коронавирус.
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