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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 16:42

"Гран-при Абу-Даби". Незадолго до финиша Февстаппен обошел Хэмилтона и стал чемпионом "Формулы-1"

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Макс Ферстаппен

Победителем "Гран-при Абу-Даби" и чемпионом "Формулы-1" (победителем общего зачета стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, на последнем круге сумевший обойти Льюиса Хэмилтона.

Чемпион "Формулы-1" 2007 года Кими Райкконен, проводивший последнюю гонку в карьере, не смог доехать до финиша.

Российский пилот Никита Мазепин участия в гонке не принимал из-за положительного (по другим данным, подозрительного) теста на коронавирус.

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