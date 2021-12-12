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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 15:28

Чемпионат мира по бадминтону. Ксения Поликарпова проиграла в первом матче

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Чемпионат мира по бадминтону. Ксения Поликарпова проиграла в первом матче

В Уэльве, Испания, начался чемпионат мира по бадминтону. В нем принимают участие израильтяне Миша Зильберман и Ксения Поликарпова.

Ксения Поликарпова в первом матче проиграла датчанке Юли Даваль Якобсен (двукратной чемпионке юниорских чемпионатов Европы, пятикратной чемпионке командных чемпионатов Европы) 15:21, 17:21.

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