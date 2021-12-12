Чемпионат мира по бадминтону. Ксения Поликарпова проиграла в первом матче
В Уэльве, Испания, начался чемпионат мира по бадминтону. В нем принимают участие израильтяне Миша Зильберман и Ксения Поликарпова.
Ксения Поликарпова в первом матче проиграла датчанке Юли Даваль Якобсен (двукратной чемпионке юниорских чемпионатов Европы, пятикратной чемпионке командных чемпионатов Европы) 15:21, 17:21.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 ноября 2021
Бадминтон. Миша Зильберман проиграл в первом туре турнира в Германии
Бадминтон. Миша Зильберман проиграл в первом туре турнира в Германии
// NEWSru.co.il // Спорт // 28 октября 2021
Открытый чемпионат Франции. Миша Зильберман проиграл в первом круге
Открытый чемпионат Франции. Миша Зильберман проиграл в первом круге
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 октября 2021
Бадминтон. Определились полуфиналисты и финалистки командного чемпионата мира
Бадминтон. Определились полуфиналисты и финалистки командного чемпионата мира