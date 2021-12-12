Чемпионат мира по бадминтону. Ксения Поликарпова проиграла в первом матче

В Уэльве, Испания, начался чемпионат мира по бадминтону. В нем принимают участие израильтяне Миша Зильберман и Ксения Поликарпова.

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