Умер советский спортсмен, чемпион Токийской олимпиады
12 декабря на 83-м году жизни умер известный советский спортсмен (фехтование на рапирах) Юрий Шаров, сообщает Федерация фехтования России.
Юрий Шаров - чемпион олимпиады в Токио (1964 год) и серебряный призер олимпиады в Мехико (1968).
Он - четырехкратный чемпион мира, чемпион СССР 1964 года.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 27 ноября 2021
Умер легендарный советский футбольный тренер Герман Зонин
Умер легендарный советский футбольный тренер Герман Зонин