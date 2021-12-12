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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 14:28

Умер советский спортсмен, чемпион Токийской олимпиады

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Умер советский спортсмен, чемпион Токийской олимпиады

12 декабря на 83-м году жизни умер известный советский спортсмен (фехтование на рапирах) Юрий Шаров, сообщает Федерация фехтования России.

Юрий Шаров - чемпион олимпиады в Токио (1964 год) и серебряный призер олимпиады в Мехико (1968).

Он - четырехкратный чемпион мира, чемпион СССР 1964 года.

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