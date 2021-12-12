Бокс. Ломаченко победил Комми

В Нью-Йорке экс-чемпион мира по боксу украинец Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми.

Счет по карточкам 117:110, 119:108 (дважды).

В начальных раундах украинец действовал лучше, чаще нанося удары по корпусу и не позволяя сопернику проводить стремительные контратаки. В конце второго раунда Василий едва не нокаутировал противника.

В пятом раунде Ричард активизировался и провел несколько неплохих атак. В шестом раунде украинец прижал соперника к канатам и нанес множество точных ударов. Комми выстоял.

В седьмом раунде Ломаченко сбил соперника с ног. Побывав в нокдауне и пропустив множество ударов, Комми сумел выстоять.