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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 14:06

Бокс. Ломаченко победил Комми

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Бокс. Ломаченко победил Комми

В Нью-Йорке экс-чемпион мира по боксу украинец Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми.

Счет по карточкам 117:110, 119:108 (дважды).

В начальных раундах украинец действовал лучше, чаще нанося удары по корпусу и не позволяя сопернику проводить стремительные контратаки. В конце второго раунда Василий едва не нокаутировал противника.

В пятом раунде Ричард активизировался и провел несколько неплохих атак. В шестом раунде украинец прижал соперника к канатам и нанес множество точных ударов. Комми выстоял.


В седьмом раунде Ломаченко сбил соперника с ног. Побывав в нокдауне и пропустив множество ударов, Комми сумел выстоять.

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