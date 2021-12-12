UFC. Оливейра защитил чемпионский пояс, "удушив" Порье. Нуньес проиграла

В поединке за звание чемпионки в легчайшем весе действующая чемпионка Аманда Нуньес проиграла удушающим приемом во втором раунде Джулианне Пенье.

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 269: Oliveira vs. Poirier. Главный поединок - бой за звание чемпиона в легком весе. Действующий чемпион Чарльз Оливейра победил удушающим приемом в третьем раунде бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Почему коты поднимают попу, когда ты их гладишь?

Фалаши: почему они не наши?

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.