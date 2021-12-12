UFC. Оливейра защитил чемпионский пояс, "удушив" Порье. Нуньес проиграла
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 269: Oliveira vs. Poirier. Главный поединок - бой за звание чемпиона в легком весе. Действующий чемпион Чарльз Оливейра победил удушающим приемом в третьем раунде бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
В поединке за звание чемпионки в легчайшем весе действующая чемпионка Аманда Нуньес проиграла удушающим приемом во втором раунде Джулианне Пенье.
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