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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 10:48

UFC. Оливейра защитил чемпионский пояс, "удушив" Порье. Нуньес проиграла

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UFC. Оливейра защитил чемпионский пояс, "удушив" Порье. Нуньес проиграла

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 269: Oliveira vs. Poirier. Главный поединок - бой за звание чемпиона в легком весе. Действующий чемпион Чарльз Оливейра победил удушающим приемом в третьем раунде бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

В поединке за звание чемпионки в легчайшем весе действующая чемпионка Аманда Нуньес проиграла удушающим приемом во втором раунде Джулианне Пенье.

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