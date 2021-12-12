"Чикаго" и "Сиэтл" отыгрались, проигрывая 1:4. Шутаут де Смита
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в серии буллитов одолел "Баффало" 3:2. "Торонто" переиграл "Чикаго" 5:4.
Баффало Сейбрз - Вашингтон Кэпиталз 2:3 (буллиты)
Александр Овечкин сделал голевую передачу.
Победный буллит (счет в серии 1:2) забросил Ти Джей Оши.
Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс 1:0
Победную шайбу на шестой минуте забросил Брок Макгинн.
По броскам 33:29 в пользу гостей. Шутаут совершил Кейси де Смит (первый шутаут в шести играх этого сезона).
Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенз 4:1
Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэк Хоукс 5:4
Гости открыли счет на второй минуте и вели в счете 61 секунду. Проигрывая 1:4, "Чикаго" отыгрался.
На 59-й минуте победную шайбу забросил Давид Кампф, в прошлом сезоне игравший за "Чикаго".
Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 4:2
Гости в первом периоде вели в счете 1:0 и 2:1.
Аризона Койотс - Филадельфия Флайерз 3:5
Калгари Флэймз - Бостон Брюинз 2:4
Эдмонтон Ойлерз - Каролина Хурикенйз 1:3
Три очка (2 + 1) набрал Себастьян Ахо.
Сиэтл Кракен - Коламбус Блю Джекетс 4:5 (овертайм)
На 44-й минуте гости вели в счете 4:1. Хозяева забросили две шайбы за 22 секунды и сумели отыграться.
Победный гол на 55-й секунде овертайма забросил Джейк Бин.
Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 2:1
Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз 2:1
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Кросби обошел Савара и Андрейчука. Победный буллит Петтерсона
500-я победа Флери. Хет-трик австралийца. Шутауты Флери, Хеллебайка, Куика
Шутаут Блэквуда. Возвращение "Вегаса". Результаты матчей
Шутаут Шварца. Победный гол Бучневича. Юбилей Панарина. Хет-трик Хертля