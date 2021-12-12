"Чикаго" и "Сиэтл" отыгрались, проигрывая 1:4. Шутаут де Смита

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в серии буллитов одолел "Баффало" 3:2. "Торонто" переиграл "Чикаго" 5:4.

Баффало Сейбрз - Вашингтон Кэпиталз 2:3 (буллиты)

Александр Овечкин сделал голевую передачу.

Победный буллит (счет в серии 1:2) забросил Ти Джей Оши.

Питтсбург Пингвинз - Анахайм Дакс 1:0

Победную шайбу на шестой минуте забросил Брок Макгинн.

По броскам 33:29 в пользу гостей. Шутаут совершил Кейси де Смит (первый шутаут в шести играх этого сезона).

Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенз 4:1

Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэк Хоукс 5:4

Гости открыли счет на второй минуте и вели в счете 61 секунду. Проигрывая 1:4, "Чикаго" отыгрался.

На 59-й минуте победную шайбу забросил Давид Кампф, в прошлом сезоне игравший за "Чикаго".

Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз 4:2

Гости в первом периоде вели в счете 1:0 и 2:1.

Аризона Койотс - Филадельфия Флайерз 3:5

Калгари Флэймз - Бостон Брюинз 2:4

Эдмонтон Ойлерз - Каролина Хурикенйз 1:3

Три очка (2 + 1) набрал Себастьян Ахо.

Сиэтл Кракен - Коламбус Блю Джекетс 4:5 (овертайм)

Победный гол на 55-й секунде овертайма забросил Джейк Бин.

Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 2:1

Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз 2:1