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Спорт

Женский чемпионат Европы по гандболу. Определились полуфиналистки

Гандбол
время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 11:07
Женский чемпионат Европы по гандболу. Определились полуфиналистки
AP Photo/Aaron Favila

В Швейцарии, Австрии и Венгрии продолжается женский чемпионат Европы по гандболу. Завершился групповой этап. Определились полуфиналистки.

13 декабря в Вене в полуфиналах сыграют:

Венгрия - Норвегия

Франция - Дания.

Норвежки - действующий чемпион.

Датчанки - серебряный призер прошлого чемпионата.

Француженки два года назад заняли четвертое место.

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