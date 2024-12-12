Женский чемпионат Европы по гандболу. Определились полуфиналистки

В Швейцарии, Австрии и Венгрии продолжается женский чемпионат Европы по гандболу. Завершился групповой этап. Определились полуфиналистки.

13 декабря в Вене в полуфиналах сыграют:

Венгрия - Норвегия

Франция - Дания.

Норвежки - действующий чемпион.

Датчанки - серебряный призер прошлого чемпионата.

Француженки два года назад заняли четвертое место.