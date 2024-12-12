Женский чемпионат Европы по гандболу. Определились полуфиналистки
время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 11:07
В Швейцарии, Австрии и Венгрии продолжается женский чемпионат Европы по гандболу. Завершился групповой этап. Определились полуфиналистки.
13 декабря в Вене в полуфиналах сыграют:
Венгрия - Норвегия
Франция - Дания.
Норвежки - действующий чемпион.
Датчанки - серебряный призер прошлого чемпионата.
Француженки два года назад заняли четвертое место.