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Лига чемпионов. "Манчестер Сити" проиграл в Турине

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 10:22
Гол Уэстона Маккенни
AP Photo/Luca Bruno

За "черным ноябрем" для "Манчестер Сити" наступил "черный декабрь". "Горожане" проиграли семь матчей из последних десяти.

В матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" проиграл в Турине "Ювентусу" 0:2.

"Горожане" больше владели мячом (69%), но не извлекли из этого пользы.

"Ювентус" создал первый опасный момент на 20-й минуте. Кенан Йылдыз нанес удар в дальнюю "шестерку". Мяч пролетел рядом со штангой.

На 40-й минуте де Брейне направил мяч в штрафную. Холанн нанес удар метров с 10. Голкипер выручил "Ювентус".

В ответной атаке Данило нанес удар метров с 20. Эдерсон мяч поймал. На 53-й минуте Гатти нанес красивый удар "боковыми ножницами". Эдерсон отбил мяч. Йылдыз навесил. Влахович пробил головой. Вратарь выбил мяч уже из-за линии ворот.

На 67-й минуте де Брейне нанес удар метров с 20. Мяч пролетел рядом с "шестеркой". Через минуту гости могли сравнять счет. Гюндоган с линии штрафной направил мяч в "девятку". Ди Грегорио в прыжке мяч парировал.

На 75-й минуте "горожане" потеряли мяч в атаке. Быстрая контратака. Веа навесил. Маккенни нанес эффектный удар слету в падении 2:0.

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