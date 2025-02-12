https://www.sports.ru/gymnastics/1116632554-irina-viner-pokinula-post-glavnogo-trenera-sbornoj-rossii-po-xudozhest.html

76-летняя Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, сообщает sports.ru. Она занимала эту должность с 2001 года.

Судя по заявлению Винер, она сама приняла решение уйти в отставку с этого поста и намерена "передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд".

В октябре 2024 года года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

В марте 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила главу Ирину Винер от работы на соревнованиях. Решение было принято по итогам разбирательства, связанного с публичными высказываниями Винер по итогам результатов сборной России на Олимпиаде в Токио. Комментарии относительно оценок россиянок в индивидуальном и командном многоборье на ОИ, где россиянки впервые за много лет остались без золотых медалей, и выпады в адрес израильтянки Линой Ашрам и израильской команды в целом, были признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG. Винер обвиняли также в нежелании сотрудничать со следствием по делу о снятии кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

На Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В личном первенстве Дина Аверина стала второй, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. В групповом многоборье сборная России завоевала серебро, первое место заняла Болгария.