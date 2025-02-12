Умер легендарный вратарь "Панатинаикоса"

10 февраля на 82-м году жизни умер знаменитый греческий футболист Такис Икономопулос, сообщают греческие СМИ.

Вратарь был легендой "Панатинаикоса" и "греческого футбола.

В составе афинского клуба он пять раз становился чемпионом Греции и дважды - обладателем Кубка Греции.

Также вратарь, известный как "Птица", выступал за клубы "Аполлон" (Афины), "Продефтики" (Пирей) и "Панахаики" (Патры).

В 1965-74 годах Такис Икономопулос был вратарем сборной Греции.

В 2017-18 годах он был президентом клуба "Панатинаикос".