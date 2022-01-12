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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 11:51

В США умер советский пловец, призер Московской олимпиады

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Награждение призеров Московской олимпиады. Владимир Долгов справа

10 октября в Северной Каролине на 62-м году жизни умер известный советский пловец Владимир Долгов, сообщает РИА Новости.

Бывший спортсмен умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Владимир Долгов - бронзовый призер Московской олимпиаде (100 метров на спине).

Владимир Долгов - трехкратный чемпион СССР, серебряный призер Универсиады 1981 года.


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