В США умер советский пловец, призер Московской олимпиады
10 октября в Северной Каролине на 62-м году жизни умер известный советский пловец Владимир Долгов, сообщает РИА Новости.
Бывший спортсмен умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Владимир Долгов - бронзовый призер Московской олимпиаде (100 метров на спине).
Владимир Долгов - трехкратный чемпион СССР, серебряный призер Универсиады 1981 года.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 января 2022
Умер двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Анатолий Алябьев
Умер двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Анатолий Алябьев