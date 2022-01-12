Иерусалим:
6 - 16°
Тель-Авив:
10 - 20°
Эйлат:
11 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 10:57

Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля

В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Маккаби" (Петах-Тиква), "Маккаби" (Яффо), "Маккаби" (Тель-Авив), "Бней Йегуда" и "Апоэль" (Хайфа).

Маккаби Ахи (Нацерет) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:3 (дополнительное время)

Два мяча, в том числе победный гол на 98-й минуте забил Джеймс Аденейи.

Агудат Спорт (Ашдод) - Маккаби (Яффо) 1:1 )по пенальти 2:4)


Бней Йегуда (Тель-Авив) - Маккаби Шаарайм (Реховот) 2:0

Апоэль (Умм аль-Фахм) - Апоэль (Хайфа) 0:0 (по пенальти 4:5)

Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2 (по пенальти 3:5)

Оба мяча в ворота гостей забил английский нападающий Морган Феррьер.

Пенальти в послематчевой серии не реализовал Мухмед Шакер.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Погиб защитник сборной Турции
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Пеле не реализовал пенальти. Матч завершился вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 января 2022
Кубок африканских наций. Нигерийцы победили сборную Египта
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 января 2022
Сенсация Кубка африканских наций. Алжирцы не смогли победить сборную Сьерра-Леоне

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:57 Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля
10:29 Погиб защитник сборной Турции
09:39 Хет-трик Кучерова. Потрясающий дебют Малкина
08:41 Дени Авдия набрал 7 очков. "Чикаго" победил с отрывом 46 очков. Впечатляющая серия "Мемфиса"
07:55 Евролига. "Барселона" проиграла "Милану"
01:39 Евролига. Матч "Маккаби" перенесен
01:12 Пеле не реализовал пенальти. Матч завершился вничью
21:02 Кубок африканских наций. Нигерийцы победили сборную Египта
18:17 Сенсация Кубка африканских наций. Алжирцы не смогли победить сборную Сьерра-Леоне
10:02 Умер двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Анатолий Алябьев
Загрузка...