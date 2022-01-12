Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля
В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Маккаби" (Петах-Тиква), "Маккаби" (Яффо), "Маккаби" (Тель-Авив), "Бней Йегуда" и "Апоэль" (Хайфа).
Маккаби Ахи (Нацерет) - Маккаби (Петах-Тиква) 2:3 (дополнительное время)
Два мяча, в том числе победный гол на 98-й минуте забил Джеймс Аденейи.
Агудат Спорт (Ашдод) - Маккаби (Яффо) 1:1 )по пенальти 2:4)
Бней Йегуда (Тель-Авив) - Маккаби Шаарайм (Реховот) 2:0
Апоэль (Умм аль-Фахм) - Апоэль (Хайфа) 0:0 (по пенальти 4:5)
Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2 (по пенальти 3:5)
Оба мяча в ворота гостей забил английский нападающий Морган Феррьер.
Пенальти в послематчевой серии не реализовал Мухмед Шакер.
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