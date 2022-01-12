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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 08:41

Дени Авдия набрал 7 очков. "Чикаго" победил с отрывом 46 очков. Впечатляющая серия "Мемфиса"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Вашингтон Визардс - Оклахома Сити Тендер 122:118

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" победил "Оклахома-Сити" 122:118. "Чикаго" разгромил "Детройт" 133:87.

Вашингтон Визардс - Оклахома Сити Тендер 122:118

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 18 минут (7 + 2 подбора).

Торонто Рэпторз - Финикс Санз 95:99


Чикаго Булз - Детройт Пистонз 133:87

Вторую половину матча хозяева выиграли 72:35.

Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уорриорз 116:108

"Мемфис" победил в десятой игре подряд.

Нью-Орлеан Пеликанз - Миннесота Тимбеовулвз 128:125

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85

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