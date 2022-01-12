Хет-трик Кучерова. Потрясающий дебют Малкина
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа" в гостях разгромила "Баффало" 6:1, "Питтсбург" - "Анахайм" 4:1.
Баффало Сейбрз - Тампа-Бей Лайтнинг 1:6
Никита Кучеров забросил три шайбы.
Коламбус Блю Джекетс - Чикаго Блэк Хоукс 2:4
Две шайбы забросил Алекс ДеБринкат (Чикаго).
Флорида Пантерз - Ванкувер Кэнакс 5:2
По три очка набрали Аарон Экблад (1 + 2) и Сэм Рейнхарт (2 + 1).
Нешвилл Прэдейторз - Колорадо Эвеланш 5:4 (овертайм)
Хозяева выиграли первый период 2:0. На 32-й минуте гости счет сравняли. Две шайбы забросил Люк Кунин (Нешвилл).
Победный гол на 64-й минуте забросил Мэтт Дюшен.
Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз 1:4
Евгений Малкин в первом матче в этом сезоне (летом он перенес операцию на плече) забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Евгений набрал не менее трех очков в 300-м матче в НХЛ.
Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 3:4 (буллиты)
После двух периодов канадцы вели в счете 3:1.
Единственный буллит (в серии по три) забросил Вильям Нюландер.
Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингз 3:2 (овертайм)
Победный гол на 61-й минуте забросил Логан Кутюр.
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