Рекордный гол не спас англичан. Итальянцы победили в серии пенальти и стали чемпионами Европы

В Лондоне состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу. Встречались сборные Англии и Италии. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти победили итальянцы 3:2.

На трибуне "Уэмбли" присутствовали Дэвид Бекхэм и Том Круз.

Финал получился очень напряженным и нервозным

На второй минуте итальянцы неудачно подали угловой. Англичане провели скоростную контратаку. Триппьер навесил. Люк Шоу отправил мяч в ближний угол 0:1. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы. Шоу отличился на 117-й секунде матча.

Забив очень быстрый гол, англичане грамотно "сушили игру", долгое время не позволяя гостям ничего создать в атаке.

На 36-й минуте Кьеза обыграл защитника и опасно пробил, но не попал в ворота.

Англичане очень плотно оборонялись. Позиционные атаки итальянцев были неопасны. На 62-й минуте Кьеза обыграл несколько защитников и пробил в нижний угол. Пикфорд мяч парировал.

На 64-й минуте после подачи углового Стоунз пробил головой. Вратарь перебросил мяч через перекладину.

На 67-й минуте после подачи углового Бонуччи сравнял счет 1:1. На 73-й минуте прошла шикарная длинная передача. Берарди пробил слету - выше ворот.

Судья подсуживал англичанам умеренно - сорвал пару атак итальянцев, не дал желтую карточку за срыв атаки, когда сбили и травмировали Кьезу.

В первом тайме дополнительного времени итальянцы создали несколько опасных моментов. На 107-й минуте Бернардески опасно исполнил штрафной. Пикфорд справился с трудом.

Серия послематчевых пенальти.

Пикфорд парировал мяч после ударов Белотти и Жоржиньо.

Мяч после удара Рэшфорда попал в штангу. Доннарумма парировал мяч после ударов Санчо и Сака.