Теннис. Карлос Алькарас победил Даниила Медведева и вышел в финал Уимблдона
время публикации: 12 июля 2024 г., 18:40 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 19:01
Первый финалист Уимблдона в одиночном мужском разряде определялся в поединке бывших первых ракеток мира.
Испанец Карлос Алькарас одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.
Матч продолжался около трех часов.
Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) - Лоренцо Музетти (Италия).
Карлос Алькарас - действующий чемпион Уимблдона. Год назад в финале он победил Новака Джоковича.
В первом сете российский теннисист получил предупреждение за недопустимое высказывание в адрес женщины-арбитра.
После победы Карлос Алькарас сказал, что в начале матча сильно нервничал и смог "нащупать свою игру" только во втором сете.
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