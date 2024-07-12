Теннис. Карлос Алькарас победил Даниила Медведева и вышел в финал Уимблдона

Первый финалист Уимблдона в одиночном мужском разряде определялся в поединке бывших первых ракеток мира.

Испанец Карлос Алькарас одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

Матч продолжался около трех часов.

Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) - Лоренцо Музетти (Италия).

Карлос Алькарас - действующий чемпион Уимблдона. Год назад в финале он победил Новака Джоковича.

В первом сете российский теннисист получил предупреждение за недопустимое высказывание в адрес женщины-арбитра.

После победы Карлос Алькарас сказал, что в начале матча сильно нервничал и смог "нащупать свою игру" только во втором сете.