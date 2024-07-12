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Спорт

Теннис. Карлос Алькарас победил Даниила Медведева и вышел в финал Уимблдона

время публикации: 12 июля 2024 г., 18:40 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 19:01
Теннис. Карлос Алькарас победил Даниила Медведева и вышел в финал Уимблдона
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Первый финалист Уимблдона в одиночном мужском разряде определялся в поединке бывших первых ракеток мира.

Испанец Карлос Алькарас одержал волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

Матч продолжался около трех часов.

Второй финалист определится в матче Новак Джокович (Сербия) - Лоренцо Музетти (Италия).

Карлос Алькарас - действующий чемпион Уимблдона. Год назад в финале он победил Новака Джоковича.

В первом сете российский теннисист получил предупреждение за недопустимое высказывание в адрес женщины-арбитра.

После победы Карлос Алькарас сказал, что в начале матча сильно нервничал и смог "нащупать свою игру" только во втором сете.

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