Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки разгромили сборную Черногории
время публикации: 12 июля 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 15:26
В Литве продолжается женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
После поражения в 1/8 финала от сборной Турции израильтянки участвуют в мини-турнире за 9-16-е места.
В первом матче сборная Израиля разгромила команду Черногории 70:49.
После 10 минут 21:20, 20 - 38:30, 30 - 54:42.
Самый результативный игрок матча - Тамар Сингер (17 + 5 подборов + 4 передачи).
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