Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки разгромили сборную Черногории

В Литве продолжается женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

После поражения в 1/8 финала от сборной Турции израильтянки участвуют в мини-турнире за 9-16-е места.

В первом матче сборная Израиля разгромила команду Черногории 70:49.

После 10 минут 21:20, 20 - 38:30, 30 - 54:42.

Самый результативный игрок матча - Тамар Сингер (17 + 5 подборов + 4 передачи).