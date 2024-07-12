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Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки разгромили сборную Черногории

время публикации: 12 июля 2024 г., 15:26 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 15:26
Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки разгромили сборную Черногории
AP Photo/Gerald Herbert

В Литве продолжается женский молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

После поражения в 1/8 финала от сборной Турции израильтянки участвуют в мини-турнире за 9-16-е места.

В первом матче сборная Израиля разгромила команду Черногории 70:49.

После 10 минут 21:20, 20 - 38:30, 30 - 54:42.

Самый результативный игрок матча - Тамар Сингер (17 + 5 подборов + 4 передачи).

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Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Турции