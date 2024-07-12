Футбол. Эдмонд Сафра завершил приобретение тель-авивского "Апоэля"

Еврейский миллиардер Эдмонд Сафра завершил приобретение футбольного клуба "Аплэль" (Тель-Авив). Начинается новая эра "красных", сообщает Ynet.

Переговоры о покупке продолжались около двух с половиной месяцев.

Группа американских инвесторов владела "Апоэлем" около года. За этот период клуб успел вылететь из элитного дивизиона.

Эдмонд Сафра настаивал на том, чтобы он был единственным владельцем клуба, и на том, чтобы он получил клуб без долгов.