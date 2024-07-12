Футбол. Эдмонд Сафра завершил приобретение тель-авивского "Апоэля"
время публикации: 12 июля 2024 г., 05:48 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 05:48
Еврейский миллиардер Эдмонд Сафра завершил приобретение футбольного клуба "Аплэль" (Тель-Авив). Начинается новая эра "красных", сообщает Ynet.
Переговоры о покупке продолжались около двух с половиной месяцев.
Группа американских инвесторов владела "Апоэлем" около года. За этот период клуб успел вылететь из элитного дивизиона.
Эдмонд Сафра настаивал на том, чтобы он был единственным владельцем клуба, и на том, чтобы он получил клуб без долгов.
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