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Футбол. Эдмонд Сафра завершил приобретение тель-авивского "Апоэля"

время публикации: 12 июля 2024 г., 05:48 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 05:48
Футбол. Эдмонд Сафра завершил приобретение тель-авивского "Апоэля"
AP Photo/Andres Kudacki

Еврейский миллиардер Эдмонд Сафра завершил приобретение футбольного клуба "Аплэль" (Тель-Авив). Начинается новая эра "красных", сообщает Ynet.

Переговоры о покупке продолжались около двух с половиной месяцев.

Группа американских инвесторов владела "Апоэлем" около года. За этот период клуб успел вылететь из элитного дивизиона.

Эдмонд Сафра настаивал на том, чтобы он был единственным владельцем клуба, и на том, чтобы он получил клуб без долгов.

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