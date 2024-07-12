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Россиян "Урарту" не пустили в Эстонию. Победный гол бывшего игрока "Апоэля"

время публикации: 12 июля 2024 г., 05:23 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 05:29
Россиян "Урарту" не пустили в Эстонию. Победный гол бывшего игрока "Апоэля"
AP Photo/Jacob Kupferman

Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Шауляй (Литва) - Левадия (Таллинн, Эстония) 0:2

Малишева (Косово) - Будучность (Подгорица, Черногория) 1:0

Актюбе (Казахстан) - Сараево (Босния и Герцеговина) 0:1

Победный гол на 90-й минуте забил бывший нападающий тель-авивского "Апоэля" Френсис Киереме.

Лиепая (Латвия) - Викингур (Лейрвик, Фарерские острова) 1:1

Гол в ворота островитян забил бывший защитник тель-авивского "Апоэля" Марко Шимич.

Магпис (Гибралтар) - Дерри Сити (Северная Ирландия) 2:0

Браво (Любляна, Словения) - Коннахс Куай Номадс (Уэльс) 0:1

Ноа (Ереван, Армения) - Шкендия (Тетово, Северная Македония) 2:0

Калев (Таллинн, Эстония) - Урарту (Армения) 1:2

Израильский защитник эстонцев Даниил Шевяков вышел на замену на 46-й минуте.

Два гола в ворота хозяев забил Эдгар Мовсесян.

Шестеро российских легионеров "Урарту" не смогли въехаь в Эстонию, сообщает Sport.ua.

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