Россиян "Урарту" не пустили в Эстонию. Победный гол бывшего игрока "Апоэля"
Состоялись первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций.
Шауляй (Литва) - Левадия (Таллинн, Эстония) 0:2
Малишева (Косово) - Будучность (Подгорица, Черногория) 1:0
Актюбе (Казахстан) - Сараево (Босния и Герцеговина) 0:1
Победный гол на 90-й минуте забил бывший нападающий тель-авивского "Апоэля" Френсис Киереме.
Лиепая (Латвия) - Викингур (Лейрвик, Фарерские острова) 1:1
Гол в ворота островитян забил бывший защитник тель-авивского "Апоэля" Марко Шимич.
Магпис (Гибралтар) - Дерри Сити (Северная Ирландия) 2:0
Браво (Любляна, Словения) - Коннахс Куай Номадс (Уэльс) 0:1
Ноа (Ереван, Армения) - Шкендия (Тетово, Северная Македония) 2:0
Калев (Таллинн, Эстония) - Урарту (Армения) 1:2
Израильский защитник эстонцев Даниил Шевяков вышел на замену на 46-й минуте.
Два гола в ворота хозяев забил Эдгар Мовсесян.
Шестеро российских легионеров "Урарту" не смогли въехаь в Эстонию, сообщает Sport.ua.