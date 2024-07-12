Теннис. На Уимблдоне повторение прошлогоднего финала Алькарас - Джокович
время публикации: 12 июля 2024 г., 22:11 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 22:11
В финале одиночного мужского разряда Уимблдона второй год подряд встретятся Карлос Алькарас и Новак Джокович.
В прошлом сезоне Карлос победил в пяти сетах и впервые стал чемпионом Уимблдона.
В полуфинале Новак Джокович переиграл итальянца Лоренцо Музетти 6:4, 7:6, 6:4.
Матч продолжался 168 минут.
Это 37-й финал турниров "Большого шлема" в карьере легендарного сербского теннисиста. В 24-х финалах он победил.
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