Чемпионат мира по бобслею. Израильский дуэт занял 25-е место
время публикации: 12 марта 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 10:25
В Лейк-Плэсиде прошел чемпионат мира по бобслею. В соревнованиях мужских двоек весь пьедестал заняли немцы.
Чемпионами стали Франческо Фридрих и Александр Шюллер.
На втором месте Йоханнес Лохнер и Георг Флейшауэр.
Бронзовые призеры Адам Аммур и Бенедикт Хертель.
Израильтяне Адам Эдельман и Регнерс Креевс заняли 25-е место.
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