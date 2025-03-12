Чемпионат мира по бобслею. Израильский дуэт занял 25-е место

В Лейк-Плэсиде прошел чемпионат мира по бобслею. В соревнованиях мужских двоек весь пьедестал заняли немцы.

Чемпионами стали Франческо Фридрих и Александр Шюллер.

На втором месте Йоханнес Лохнер и Георг Флейшауэр.

Бронзовые призеры Адам Аммур и Бенедикт Хертель.

Израильтяне Адам Эдельман и Регнерс Креевс заняли 25-е место.