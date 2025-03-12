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Спорт

"Кливленд" - победитель Центрального дивизиона. Рекорд Уильямсона. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 12 марта 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 10:05
"Кливленд" - победитель Центрального дивизиона. Рекорд Уильямсона. Результаты матчей НБА
AP Photo/Peter Forest

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" победил "Бруклин" 109:104.

Кливленд Кавальерз - Бруклин Нетс 109:104

"Кливленд" одержал 15-ю победу подряд, повторив клубный рекорд, установленный в этом сезоне.

"Кавальерз" одержал 55 побед в сезоне и стал победителем Центрального дивизиона. Место в плэй-офф команда обеспечила ранее.

Детройт Пистонз - Вашингтон Уизардс 123:103

"Детройт" одержал 11-ю победу в последних 14 матчах.

Лидер "Пистонз" Кейд Каннингем набрал 27 очков, сделал 8 подборов и 10 передач.

Индиана Пэйсерз - Милуоки Бакс 115:114

Тайриз Халлибертон забросил победный трехочковый за 3 секунды до финальной сирены.

Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Клипперс 127:120

Зайон Уильямсон сделал второй "трипл-дабл" в карьере (22 + 10 подборов + 12 передач). Он стал первым игроком "Нью-Орлеана", набравшим в четвертой четверти не менее 10 очков, и сделавшим не менее 5 передач и подборов.

Первый "трипл-дабл" он сделал две недели назад - в игре против "Финикса".

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