Молодежный чемпионат мира. Результаты израильских тяжелоатлетов

В Гераклионе, Греция, завершился молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. В нем принимали участие пять израильских спортсменов.

Томер Мариновский (весовая категория до 81 кг) занял 17-е место (113 + 145 кг). Януш Маргулис, выступающий в той же весовой категории занял 18-е место (115 + 137).

Эла Фурт (весовая категория до 49 кг) заняла шестое место (61 + 72).

Рони Шахам (до 55 кг) заняла 16-е место (72 + 88).

Далит Кугель (до 71 кг) заняла 16-е место (86 + 100).