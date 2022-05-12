Молодежный чемпионат мира. Результаты израильских тяжелоатлетов
В Гераклионе, Греция, завершился молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. В нем принимали участие пять израильских спортсменов.
Томер Мариновский (весовая категория до 81 кг) занял 17-е место (113 + 145 кг). Януш Маргулис, выступающий в той же весовой категории занял 18-е место (115 + 137).
Эла Фурт (весовая категория до 49 кг) заняла шестое место (61 + 72).
Рони Шахам (до 55 кг) заняла 16-е место (72 + 88).
Далит Кугель (до 71 кг) заняла 16-е место (86 + 100).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
Тяжелая атлетика. Молодежный чемпионат мира. В медальном зачете победили турки, украинцы на третьем месте
Тяжелая атлетика. Молодежный чемпионат мира. В медальном зачете победили турки, украинцы на третьем месте
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы
Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 сентября 2021
Тяжелая атлетика. Чемпионка и рекордсменка мира дисквалифицирована за допинг
Тяжелая атлетика. Чемпионка и рекордсменка мира дисквалифицирована за допинг
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 августа 2021
Олимпиада. Тяжелая атлетика. Грузин установил три мировых рекорда
Олимпиада. Тяжелая атлетика. Грузин установил три мировых рекорда