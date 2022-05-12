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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 09:37

Молодежный чемпионат мира. Результаты израильских тяжелоатлетов

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Молодежный чемпионат мира. Результаты израильских тяжелоатлетов

В Гераклионе, Греция, завершился молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. В нем принимали участие пять израильских спортсменов.

Томер Мариновский (весовая категория до 81 кг) занял 17-е место (113 + 145 кг). Януш Маргулис, выступающий в той же весовой категории занял 18-е место (115 + 137).

Эла Фурт (весовая категория до 49 кг) заняла шестое место (61 + 72).

Рони Шахам (до 55 кг) заняла 16-е место (72 + 88).


Далит Кугель (до 71 кг) заняла 16-е место (86 + 100).

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