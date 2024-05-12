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Футбол. Тель-авивский "Маккаби" победил в "Матче сезона" и приблизился к чемпионству

время публикации: 12 мая 2024 г., 07:19 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 07:19
Футбол. Тель-авивский "Маккаби" победил в "Матче сезона" и приблизился к чемпионству
AP Photo/Ashley Landis

В матче седьмого тура верхнего плэй-офф тель-авивский "Маккаби" в гостях победил хайфских одноклубников 1:0. Израильские СМИ назвали противостояние лидеров "Матчем сезона".

За три тура до финиша "желтые" опережают "зеленых" на 8 очков.

Хайфа: Кеуф, Сандгрен (43, Фейнгольд) Корнюд, Сек, Шимич (66, Хаджадж), Рефаэлов (66, Кинда), Мухаммад (77, Кандиль), Джабер, Давид, Пьерро, Халайли (77, Сайеф).

Тель-Авив: Мишпати, Давидзада (71, Нахмиас), Энрич Саборит (80, Лукассен), Балтакса, Шломо, Ревиво, Дор Перец, Дан Битон (66, ван Оверим), Каниховский, Карцев, Заави (66, Турджеман).

На 27-й минуте Эран Заави реализовал пенальти 0:1.

На 54-й минуте гости могли удвоить преимущество, но Заави не реализовал пенальти.

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