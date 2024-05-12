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Чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтянин Шамай Ямром завоевал серебряную медаль

время публикации: 12 мая 2024 г., 12:11 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 12:18
Чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтянин Шамай Ямром завоевал серебряную медаль
AP Photo/Alessandra Tarantino

В Эссене, Германия, продолжается чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтяне завоевали одну серебряную медаль.

Шамай Ямром занял второе место в стрельбе из сборного лука.

В финале он проиграл датчанину Матиасу Фуллертону 144:147.

Бронзовую медаль завоевал голландец Майк Шлоссер.

Чемпионкой в стрельбе из сборного лука стала британка Элла Гибсон.

В командной стрельбе из сборного лука (мужчины) победили итальянцы. У женщин в этой дисциплине чемпионками стали турчанки.

В соревнованиях смешанных команд (пары) в стрельбе из сборного лука победили голландцы.

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