Чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтянин Шамай Ямром завоевал серебряную медаль
время публикации: 12 мая 2024 г., 12:11 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 12:18
В Эссене, Германия, продолжается чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтяне завоевали одну серебряную медаль.
Шамай Ямром занял второе место в стрельбе из сборного лука.
В финале он проиграл датчанину Матиасу Фуллертону 144:147.
Бронзовую медаль завоевал голландец Майк Шлоссер.
Чемпионкой в стрельбе из сборного лука стала британка Элла Гибсон.
В командной стрельбе из сборного лука (мужчины) победили итальянцы. У женщин в этой дисциплине чемпионками стали турчанки.
В соревнованиях смешанных команд (пары) в стрельбе из сборного лука победили голландцы.
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