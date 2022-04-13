Чемпионат мира по хоккею. Результаты юниорской сборной Израиля
В Турции начался юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А. В нем участвуют сборные Бельгии, Израиля, Исландии, Турции, Мексики и Тайваня.
По две победы в первых двух турах одержали сборные Бельгии и Тайваня.
Израильтяне победили мексиканцев 4:3. Во втором туре наша команда проиграла исландцам 3:6.
Завтра, 14 апреля, сборная Израиля в Стамбуле сыграет с командой Тайваня.
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