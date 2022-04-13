Чемпионат мира по хоккею. Результаты юниорской сборной Израиля

В Турции начался юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А. В нем участвуют сборные Бельгии, Израиля, Исландии, Турции, Мексики и Тайваня.

По две победы в первых двух турах одержали сборные Бельгии и Тайваня.

Израильтяне победили мексиканцев 4:3. Во втором туре наша команда проиграла исландцам 3:6.

Завтра, 14 апреля, сборная Израиля в Стамбуле сыграет с командой Тайваня.