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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 07:46

Умер советский хоккеист, олимпийский чемпион

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Умер советский хоккеист, олимпийский чемпион

12 апреля на 61-м году жизни умер знаменитый советский хоккеист Сергей Яшин, сообщает официальный сайт московского "Динамо".

6 марта ему исполнилось 60 лет.

Нападающий - воспитанник пензенского хоккея. Он выступал за клубы "Дизелист" (Пенза), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Берлин), "Эдмонтон Ойлерз", "Давос", СКА (Санкт-Петербург), "Эссен-Вест" (Германия), "Вильгельмсхафен" (Германия), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Зельб" (Германия).

В составе московского "Динамо" Сергей Яшин - чемпион СССР 1990 года.


Он - чемпион олимпиады 1988 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

По окончании карьеры игрока Сергей Яшин работал тренером в Германии и Нидерландах.

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