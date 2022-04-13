Умер советский хоккеист, олимпийский чемпион
12 апреля на 61-м году жизни умер знаменитый советский хоккеист Сергей Яшин, сообщает официальный сайт московского "Динамо".
6 марта ему исполнилось 60 лет.
Нападающий - воспитанник пензенского хоккея. Он выступал за клубы "Дизелист" (Пенза), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Берлин), "Эдмонтон Ойлерз", "Давос", СКА (Санкт-Петербург), "Эссен-Вест" (Германия), "Вильгельмсхафен" (Германия), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Зельб" (Германия).
В составе московского "Динамо" Сергей Яшин - чемпион СССР 1990 года.
Он - чемпион олимпиады 1988 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.
По окончании карьеры игрока Сергей Яшин работал тренером в Германии и Нидерландах.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 марта 2022
Умер известный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли
Умер известный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли