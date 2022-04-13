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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 08:30

Стрельба. Этап Кубка мира в Рио-де-Жанейро. Сергей Рихтер завоевал серебряную медаль

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Стрельба. Этап Кубка мира в Рио-де-Жанейро. Сергей Рихтер завоевал серебряную медаль

В Рио-де-Жанейро проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе из винтовки и пистолета.

Израильтянин Сергей Рихтер завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).

В финале он проиграл хорвату Петару Горсе.

Бронзовую медаль завоевал Миран Маричич.

Сергей Рихтер недавно стал чемпионом Европы.


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