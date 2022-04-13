Стрельба. Этап Кубка мира в Рио-де-Жанейро. Сергей Рихтер завоевал серебряную медаль
В Рио-де-Жанейро проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе из винтовки и пистолета.
Израильтянин Сергей Рихтер завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров).
В финале он проиграл хорвату Петару Горсе.
Бронзовую медаль завоевал Миран Маричич.
Сергей Рихтер недавно стал чемпионом Европы.
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