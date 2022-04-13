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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 08:14

Умер бывший полузащитник донецкого "Шахтера"

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Умер бывший полузащитник донецкого "Шахтера"

11 апреля на 62-м году жизни умер советский футболист Игорь Дыбченко, сообщает "Спортарена".

Полузащитник выступал за клубы "Шахтер" (Донецк), "Таврия" (Симферополь), "Шахтер" (Горловка), "Шахтер" (Снежное), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Гарант" (Донецк), "Канатчик" (Харцызск), "Югосталь" (Енакиево).

По окончании карьеры игрока Игорь Дыбченко работал в донецком "Шахтере". Был главным тренером "Шахтера-3", более 10 лет возглавлял селекционную службу клуба.


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