Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Люксембурга
В Финляндии проходит зональный турнир Европа-Африка (группа 2В) Кубка Билли Джин Кинг. В нем участвуют сборные Литвы, Израиля, Люксембурга и Финляндии.
В первом туре израильтянки победили сборную Люксембурга 2:1.
Николь Хирин победила Мари Векерле 6:3, 6:0.
Лина Глушко проиграла Мэнди Минелле 6:4, 5:7, 5:7.
Лина Глушко и Шавит Кимчи победили Мэнди Минеллу и Клодин Шауль 6:1, 7:6.
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