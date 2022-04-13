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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 09:04

Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Люксембурга

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Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Люксембурга

В Финляндии проходит зональный турнир Европа-Африка (группа 2В) Кубка Билли Джин Кинг. В нем участвуют сборные Литвы, Израиля, Люксембурга и Финляндии.

В первом туре израильтянки победили сборную Люксембурга 2:1.

Николь Хирин победила Мари Векерле 6:3, 6:0.

Лина Глушко проиграла Мэнди Минелле 6:4, 5:7, 5:7.


Лина Глушко и Шавит Кимчи победили Мэнди Минеллу и Клодин Шауль 6:1, 7:6.

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