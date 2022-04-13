Умер знаменитый центровой, сыгравший почти 1000 игр в НБА
11 апреля на 66-м году жизни умер знаменитый американский баскетболист Уэйн Купер, сообщает официальный сайт "Денвер Наггетс".
Центровой провел в НБА 984 матча. Он выступал за клубы "Голден Стейт Уорриорз", "Юта Джаз", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Даллас Мэверикс", "Денвер Наггетс".
В составе "Портленда" Уэйн Купер двукратный финалист чемпионата НБА. Он - рекордсмен "Денвера" по количеству блок-шотов.
В 1996-2013 годах Уэйн Купер был вице-президентом "Сакраменто Кингз".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 16 февраля 2022
Умер известный советский баскетболист, призер Московской олимпиады
Умер известный советский баскетболист, призер Московской олимпиады