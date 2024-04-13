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Художественная гимнастика. Кубок мира. Дарья Атаманов завоевала бронзовую медаль в многоборье

время публикации: 13 апреля 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 19:55
Художественная гимнастика. Кубок мира. Дарья Атаманов завоевала бронзовую медаль в многоборье
AP Photo/Efrem Lukatsky

В Софии проходит второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянка Дарья Атаманов заняла третье место в индивидуальном многоборье.

Победительницей стала болгарка Боряна Калейн.

На втором месте болгарка Стилиана Николова.

Финалы в отдельных упражнениях состоятся завтра, 14 апреля.

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