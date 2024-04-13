Художественная гимнастика. Кубок мира. Дарья Атаманов завоевала бронзовую медаль в многоборье

В Софии проходит второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянка Дарья Атаманов заняла третье место в индивидуальном многоборье.

Победительницей стала болгарка Боряна Калейн.

На втором месте болгарка Стилиана Николова.

Финалы в отдельных упражнениях состоятся завтра, 14 апреля.