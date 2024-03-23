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Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали золотую медаль этапа Кубка мира в Афинах

время публикации: 23 марта 2024 г., 21:13 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 21:13
Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали золотую медаль этапа Кубка мира в Афинах
AP Photo/Ariel Schalit

В Афинах проходит первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки стали победительницами в групповом многоборье.

Результат сборной Израиля - 35.550 балла в упражнениях с обручами.

На втором месте китаянки, на третьем - итальянки.

В индивидуальном многоборье победила Эльвира Краснобаева, представляющая Болгарию.

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