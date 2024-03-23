Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали золотую медаль этапа Кубка мира в Афинах

В Афинах проходит первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. Израильтянки стали победительницами в групповом многоборье.

Результат сборной Израиля - 35.550 балла в упражнениях с обручами.

На втором месте китаянки, на третьем - итальянки.

В индивидуальном многоборье победила Эльвира Краснобаева, представляющая Болгарию.