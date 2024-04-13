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"Фенербахче" проиграл, но удержался в шестерке. Результаты матчей Евролиги

время публикации: 13 апреля 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 07:18
"Фенербахче" проиграл, но удержался в шестерке. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Marta Lavandier

Завершился регулярный чемпионат Евролиги. Напрямую в плэй-офф вышли: "Реал", "Панатинаикос", "Монако", "Барселона", "Олимпиакос" и "Фенербахче".

В плэй-инн сыграют "Маккаби", "Баскония", "Анадолу Эфес" и "Виртус".

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 84:81 (овертайм)

Партизан (Белград, Сербия) - Валенсия (Испания) 79:66

Виртус (Болонья, Испания) - Баскония (Испания) 91:95

АСВЕЛ (Лион Виллербан, Франция) - Барселона (Испания) 76:72

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