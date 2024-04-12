Евролига. "Маккаби" победил "Милан"
время публикации: 12 апреля 2024 г., 00:09 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 00:18
В матче последнего (тридцать четвертого ) тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Милан" 92:86.
Первую четверть выиграл "Маккаби" 27:23.
Первая половина матча завершилась вничью 52:52.
После 30 минут 77:70 в пользу израильтян.
Самый результативный игрок матча Уэйд Болдуин (Маккаби) (18 + 4 подбора + 4 передачи).
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