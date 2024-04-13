Чемпионат Израиля. "Бейтар" проиграл "Апоэлю" (Хадера)

В матче второго тура нижнего плэй-офф (всего 28-го) чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" на своем поле проиграл "Апоэлю" (Хадера) 0:1.

Последний раз команда из Хадеры побеждала "Бейтар" в январе прошлого года 2:0.

"Бейтар": Мигель Сильва, Морозов (85, Лион Мизрахи), Галабов, Даган, Йона (72, Фрайдей), Дор Миха (86, Азария), Соро (72, Криаф), Засно, Хорхели (46, Муци), Джордж, Шуа

"Апоэль": Герман, Идо Леви, Томашевич (72, Иволе), Мбодж, Барский, Глазер (88, Твицер), Роках, Мадмон, Джеймс (82, Ади), Донио (72, Шульмайстер), Залька.

"Апоэль" поднялся на второе место в нижнем плэй-офф.

На 44-й минуте победный гол соорудили легионеры гостей, усилившие "Апоэль" в зимнее трансферное окно. Йосип Томашевич (в феврале перешел из греческого клуба "Аннагениси" (Кардица)) сделал передачу. Адении Джеймс (29 января перешел из "Тузласпор") отправил мяч в сетку 0:1.