314-й турнир UFC: победы Волкановски, Пимблетта и Рейеса. Трамп среди гостей

Вечером 12 апреля в Майами (Флорида) прошел 314-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Почетным гостем на турнире был президент США Дональд Трамп. Он появился на арене Kaseya Center перед основным кардом вместе с гендиректором американского промоушена Дэйной Уайтом.

Рядом с Трампом за боями следил Илон Маск, пришедший вместе с одним из сыновей.

Главный бой: австралиец Александр Волкановски одержал победу над бразильцем Диего Лопесом и завоевал титул чемпиона в полулегкой весовой категории. Пояс был оставлен непобежденным испанцем грузинского происхождения Илией Топурией, который поднялся в легкий дивизион. Победа была присуждена по итогам пяти раундов решение судей.

Соглавный бой: британец Пэдди Пимблетт победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Майкла Чендлера.

Кроме того, в полутяжелом весе американец Доминик Рейес победил Никиту Крылова (ранее выступал за Украину, теперь выступает за Россию).