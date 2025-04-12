Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира в Осиеке

В Осиеке, Хорватия, проходит четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Израильтянин Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях.

На втором месте Юнносуке Иваи (США).

Бронзовую медаль завоевал Милад Карими (Казахстан).