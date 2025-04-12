Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира в Осиеке
время публикации: 12 апреля 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 17:33
В Осиеке, Хорватия, проходит четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Израильтянин Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях.
На втором месте Юнносуке Иваи (США).
Бронзовую медаль завоевал Милад Карими (Казахстан).
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