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Спорт

Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира в Осиеке

Спортивная гимнастика
время публикации: 12 апреля 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 17:33
Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира в Осиеке
AP Photo/Francisco Seco

В Осиеке, Хорватия, проходит четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Израильтянин Артем Долгопят стал победителем в вольных упражнениях.

На втором месте Юнносуке Иваи (США).

Бронзовую медаль завоевал Милад Карими (Казахстан).

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