Forbes. Спортсменки, заработавшие больше других в 2021 году
Журнал Forbes опубликовал десятку спортсменок, заработавшую больше других в 2021 году.
На первом месте бывшая первая ракетка мира Наоми Осака. Она заработал 573. миллиона долларов (2.3 миллиона - 55 доходы вне корта).
2. Серена Уильямс (США, теннис) 45.9 (0.9 + 45).
3. Винус Уильямс (США, теннис) - 11.3 (0.3 + 11).
4. Симона Байлз (США, гимнастика) - 10.1 (0.1 - доход от соревнований, 10 - другие доходы).
5. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис) - 8.8 (2.8 + 6).
6. Ко Джин Янг (Южная Корея, гольф) - 7.5 (3.5 + 4)
7. Пусарла Венката Синдху (Индия, бадминтон) - 7.2 (0.2 + 7).
8. Первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия, теннис) - 6.9 (3.9 + 3).
9. Нелли Корда (США, гольф) - 5.9 (2.4 + 3.5).
10. Кэндес Паркер (США, баскетбол) - 5.7 (0.2 + 5.5).
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