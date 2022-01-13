Жеребьевка четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу. Известный семь участников этой стадии турнира. Сегодня в поединке "Апоэль" (Хадера) - "Бней Сахнин" определится восьмой.
Результаты жеребьевки:
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Беэр-Шева)
Бней Йегуда (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа)
Победитель матча Апоэль (Хадера) - Бней Сахнин - Маккаби (Хайфа)
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Яффо).
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