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NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 15:17

Жеребьевка четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу

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Жеребьевка четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Израиля по футболу. Известный семь участников этой стадии турнира. Сегодня в поединке "Апоэль" (Хадера) - "Бней Сахнин" определится восьмой.

Результаты жеребьевки:

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Беэр-Шева)

Бней Йегуда (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа)


Победитель матча Апоэль (Хадера) - Бней Сахнин - Маккаби (Хайфа)

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Яффо).

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