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Спорт

Победителями Уимблдона в парном разряде стали британцы

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 13 июля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 11:09
Победителями Уимблдона в парном разряде стали британцы
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Впервые за 89 лет чемпионами Уимблдона в парном разряде стали британцы (то есть оба игрока дуэта представители Великобритании).

Дуэты. в котором один теннисист представлял Великобританию, побеждали в Открытой эре в Уимблдоне трижды.

В финале Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул победили австралийца Ринки Хиджикату и голландца Дэвида Пела 6:2, 7:6.

В четвертьфинале Джулиан и Ллойд обыграли прошлогодних победителей Уимблдона Харри Хелиёваару и Генри Паттена.

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