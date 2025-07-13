Победителями Уимблдона в парном разряде стали британцы
время публикации: 13 июля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 11:09
Впервые за 89 лет чемпионами Уимблдона в парном разряде стали британцы (то есть оба игрока дуэта представители Великобритании).
Дуэты. в котором один теннисист представлял Великобританию, побеждали в Открытой эре в Уимблдоне трижды.
В финале Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул победили австралийца Ринки Хиджикату и голландца Дэвида Пела 6:2, 7:6.
В четвертьфинале Джулиан и Ллойд обыграли прошлогодних победителей Уимблдона Харри Хелиёваару и Генри Паттена.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025