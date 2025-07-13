Победителями Уимблдона в парном разряде стали британцы

Впервые за 89 лет чемпионами Уимблдона в парном разряде стали британцы (то есть оба игрока дуэта представители Великобритании).

Дуэты. в котором один теннисист представлял Великобританию, побеждали в Открытой эре в Уимблдоне трижды.

В финале Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул победили австралийца Ринки Хиджикату и голландца Дэвида Пела 6:2, 7:6.

В четвертьфинале Джулиан и Ллойд обыграли прошлогодних победителей Уимблдона Харри Хелиёваару и Генри Паттена.