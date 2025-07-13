Класс 470. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата мира

Победителями молодежного чемпионата мира в классе 470 (смешанные экипажи) стали израильтяне Рой Лави и Ариэль Галь.

Чемпионат проходил в Лос-Алькасаресе, Испания.

Израильтяне выиграли две из 11 гонок, и только в одной не вошли в первую десятку.

Рой Лави и Ариэль Галь - двукратные серебряные призеры молодежных чемпионатов мира, бронзовые призеры молодежного чемпионата мира 2021 года.