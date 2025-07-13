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Спорт

Класс 470. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата мира

Парусный спорт
время публикации: 13 июля 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 10:44
Класс 470. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата мира
AP Photo/Gregorio Borgia

Победителями молодежного чемпионата мира в классе 470 (смешанные экипажи) стали израильтяне Рой Лави и Ариэль Галь.

Чемпионат проходил в Лос-Алькасаресе, Испания.

Израильтяне выиграли две из 11 гонок, и только в одной не вошли в первую десятку.

Рой Лави и Ариэль Галь - двукратные серебряные призеры молодежных чемпионатов мира, бронзовые призеры молодежного чемпионата мира 2021 года.

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