Класс 470. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата мира
время публикации: 13 июля 2025 г., 10:36 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 10:44
Победителями молодежного чемпионата мира в классе 470 (смешанные экипажи) стали израильтяне Рой Лави и Ариэль Галь.
Чемпионат проходил в Лос-Алькасаресе, Испания.
Израильтяне выиграли две из 11 гонок, и только в одной не вошли в первую десятку.
Рой Лави и Ариэль Галь - двукратные серебряные призеры молодежных чемпионатов мира, бронзовые призеры молодежного чемпионата мира 2021 года.
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