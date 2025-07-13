Победителем Уимблдона стал Янник Синнер
время публикации: 13 июля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 21:30
Итальянец Янник Синнер впервые стал победителем Уимблдона.
В финале первая ракетка мира победил испанца Карлоса Алькараса 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Финал продолжался 186 минут.
Янник Синнер дважды побеждал в Открытом чемпионате Австралии, один раз - в Открытом чемпионате США.
Из турниров Большого шлема ему пока не покорился только Открытый чемпионат Франции. В этом году в финале французского мэйджора он проиграл Карлосу Алькарасу.
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