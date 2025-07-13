Победителем Уимблдона стал Янник Синнер

Итальянец Янник Синнер впервые стал победителем Уимблдона.

В финале первая ракетка мира победил испанца Карлоса Алькараса 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Финал продолжался 186 минут.

Янник Синнер дважды побеждал в Открытом чемпионате Австралии, один раз - в Открытом чемпионате США.

Из турниров Большого шлема ему пока не покорился только Открытый чемпионат Франции. В этом году в финале французского мэйджора он проиграл Карлосу Алькарасу.