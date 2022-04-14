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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 10:09

Погиб легендарный колумбийский футболист, участник трех чемпионатов мира

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Фредди Ринкон

13 апреля на 56-м году жизни скончался легендарный колумбийский футболист Фредди Ринкон, сообщает The Guardian.

Накануне СМИ сообщили, что он попал в ДТП. В Кали автомобиль футболиста столкнулся с автобусом.

Фредди Ринкон выступал за клубы "Санта Фе", "Америка де Кали" (двукратный чемпион Колумбии), "Палмейрас" (чемпион Бразилии 1994 года, чемпион штат Сан-Паулу 1994 года), "Наполи", "Реал" (Мадрид), "Палмейрас", "Коринтианс" (двукратный чемпион Бразилии, чемпион штата Сан-Паулу 1999 года, победитель клубного чемпионата мира 2000 года), "Сантос", "Крузейро".


В составе сборной Колумбии Фредди Ринкон участник чемпионатов мира 1990, 1994 и 1998 годов.

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