Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной Израиля
Сегодня в Таллинне стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Приводим состав сборной Израиля. Юноши
Лев Винокур
Девушки
Мария Сенюк
Танцевальные пары
Елизавета Ткаченко - Алексей Кильяков.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 27 марта 2022
Чемпионат мира по фигурному катанию. В медальном зачете победили японцы
Чемпионат мира по фигурному катанию. В медальном зачете победили японцы
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 марта 2022
Фигурное катание. Чемпионами мира в танцах стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
Фигурное катание. Чемпионами мира в танцах стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 марта 2022
Фигурное катание. Сома Уно прыгнул пять четверных прыжков и стал чемпионом мира
Фигурное катание. Сома Уно прыгнул пять четверных прыжков и стал чемпионом мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 марта 2022
Фигурное катание. Чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото
Фигурное катание. Чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото