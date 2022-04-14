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NEWSru.co.il :: Спорт14 апреля 2022 г., 09:35

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной Израиля

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Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Состав сборной Израиля

Сегодня в Таллинне стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Приводим состав сборной Израиля. Юноши

Лев Винокур

Девушки

Мария Сенюк

Танцевальные пары

Елизавета Ткаченко - Алексей Кильяков.


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