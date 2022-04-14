Бадминтон. Израильтянин Миша Зильберман вышел в четвертьфинал Korea Masters
В Кванджу, Южная Корея, начался турнир по бадминтону Korea Masters (серия Super 300).
Израильтянин Миша Зильберман вышел в четвертьфинал. Он обыграл финна Калле Кольйонена 21:12, 19:21, 22:20.
Следующим соперником израильского спортсмена будет победитель чемпионата мира среди юниоров 2011 года Сун Джу Вен (Малайзия).
Ксения Поликарпова в матче второго круга проиграла кореянке Ли Се-Йон 10:21, 12:21.
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