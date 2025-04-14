Бен-Гвир продвигает закон о камерах распознавания лиц на стадионах

Министерство национальной безопасности по инициативе министра Итамара Бен-Гвира подготовило правительственный законопроект, призванный позволить полиции устанавливать на стадионах камеры, оснащенные системой распознавания лиц.

Камеры предлагается использовать для вычисления болельщиков, которым судом был запрещен доступ на стадионы.

По словам Бен-Гвира, "установка камер позволит сократить очереди на входе на стадионы, резко снизить случаи насилия и вести реальную борьбу с подстрекателями и сторонниками терроризма, вернув контроль и безопасность на стадионы".