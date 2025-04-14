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Спорт

Бен-Гвир продвигает закон о камерах распознавания лиц на стадионах

время публикации: 14 апреля 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 12:17
Бен-Гвир продвигает закон о камерах распознавания лиц на стадионах
Flash90

Министерство национальной безопасности по инициативе министра Итамара Бен-Гвира подготовило правительственный законопроект, призванный позволить полиции устанавливать на стадионах камеры, оснащенные системой распознавания лиц.

Камеры предлагается использовать для вычисления болельщиков, которым судом был запрещен доступ на стадионы.

По словам Бен-Гвира, "установка камер позволит сократить очереди на входе на стадионы, резко снизить случаи насилия и вести реальную борьбу с подстрекателями и сторонниками терроризма, вернув контроль и безопасность на стадионы".

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