Израильские бегуны завоевали медали на чемпионате Европы

Мужская сборная Израиля завоевала командное "золото" в марафоне на чемпионате Европы по бегу по шоссе, который проходит в Бельгии.

Израильские бегуны завоевали две медали в личном зачете: Гашау Айале – "серебро", Мару Тефери – "бронзу". Оба спортсмена – уроженцы Эфиопии. "Золото" завоевал Илиас Ауани, выступающий за Италию.

Кроме того, израильтянка Лона Чемтаи Салпетер (уроженка Кении) завоевала бронзовую медаль. "Золото" и "серебро" достались легкоатлеткам, выступающим за Испанию – Фатиме Ухадоу и Маджиде Майюф (обе марокканского происхождения).