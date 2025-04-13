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Израильские бегуны завоевали медали на чемпионате Европы

Легкая атлетика
время публикации: 13 апреля 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 15:54
Израильские бегуны завоевали две медали в личном зачете: Гашау Айале – "серебро", Мару Тефери – "бронзу". Оба спортсмена – уроженцы Эфиопии. "Золото" завоевал Илиас Ауани, выступающий за Италию
AP Photo/Omar Havana
Израильтянка Лона Чемтаи Салпетер (уроженка Кении) завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Omar Havana

Мужская сборная Израиля завоевала командное "золото" в марафоне на чемпионате Европы по бегу по шоссе, который проходит в Бельгии.

Израильские бегуны завоевали две медали в личном зачете: Гашау Айале – "серебро", Мару Тефери – "бронзу". Оба спортсмена – уроженцы Эфиопии. "Золото" завоевал Илиас Ауани, выступающий за Италию.

Кроме того, израильтянка Лона Чемтаи Салпетер (уроженка Кении) завоевала бронзовую медаль. "Золото" и "серебро" достались легкоатлеткам, выступающим за Испанию – Фатиме Ухадоу и Маджиде Майюф (обе марокканского происхождения).

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