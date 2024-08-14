Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне вышли в четвертьфинал

В Греции продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).

Израильтяне сегодня в четвертьфинале сыграют со сборной Сербии.

В матче первого раунда плэй-офф израильтяне разгромили сборную Грузии 94:59.

После 10 минут 24:18, 20 - 53:31, 30 - 72:45.

Самый результативный игрок матча Ари Амиэль (21 + 7 подборов + 5 передач).