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Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне вышли в четвертьфинал

время публикации: 14 августа 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 09:32
Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне вышли в четвертьфинал
AP Photo/Michael Conroy

В Греции продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).

Израильтяне сегодня в четвертьфинале сыграют со сборной Сербии.

В матче первого раунда плэй-офф израильтяне разгромили сборную Грузии 94:59.

После 10 минут 24:18, 20 - 53:31, 30 - 72:45.

Самый результативный игрок матча Ари Амиэль (21 + 7 подборов + 5 передач).

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