Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтяне вышли в четвертьфинал
время публикации: 14 августа 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 09:32
В Греции продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).
Израильтяне сегодня в четвертьфинале сыграют со сборной Сербии.
В матче первого раунда плэй-офф израильтяне разгромили сборную Грузии 94:59.
После 10 минут 24:18, 20 - 53:31, 30 - 72:45.
Самый результативный игрок матча Ари Амиэль (21 + 7 подборов + 5 передач).
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